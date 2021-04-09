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В России     09.04.2021 14:01

Росздравнадзор: смертей после применения российских вакцин от COVID-19 не зафиксировано

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Теги:  Росздравнадзор  коронаирус  COVID-19  мониторинг  вакцинация 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Случаев смерти после применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову.

По словам Самойловой, Росздравнадзор осуществляет постоянный мониторинг безопасности применения вакцин от коронавируса. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного летального случая, наступившего в результате применения российских вакцин. Побочные эффекты от применения зарегистрированы в 0,1% случаев.

Самойлова подтвердила, что имели место случаи заражения коронавирусом после вакцинации российскими препаратами, однако заражения происходили в период до возникновения устойчивого иммунитета к заболеванию.

При этом, Росздравнадзор тщательно исследует каждый случай возможного проявления тяжелой нежелательной реакции у вакцинировавшихся.

Глава Росздравнадзора напомнила, что российская система мониторинга безопасности иммунизации в 2016 году прошла аудит Всемирной организации здравоохранения. В отношении вакцин от коронавируса действует федеральный реестр вакцинировавшихся, которые включает данные о реакциях на вакцины, в том числе отложенных по времени.

Более 1,5 миллиона человек ведут онлайн-дневники, в которых сообщают о своем самочувствии после прививки. Медицинские работники обязаны сообщать о каждом случае нежелательной реакции на вакцинацию.

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Теги: 
Росздравнадзор  коронаирус  COVID-19  мониторинг  вакцинация 

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