17 июня. Mossovetinfo.ru – Проверки Росздравнадзора выявили грубые нарушения в системе льготного отпуска лекарств, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Нарушения выявлены в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, Карелии, Коми, Адыгеи, Крыму, Мордовии, Хакасии, Дагестане, Карачаево-Черкессии, а также в Краснодарском крае.
Среди выявленных нарушений отсутствие контроля местных органов власти за определением потребности в лекарствах и за использованием закупленных препаратов, отказы в выписке необходимых лекарств при наличии медицинских показаний на их применение, отсутствие льготных лекарств в аптеках.
В пресс-службе сообщили, что все результаты проверок направлены в прокуратуру и другие органы государственной власти.
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