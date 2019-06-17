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В России     17.06.2019 10:07

Росздравнадзор выявил грубые нарушения в системе льготного отпуска лекарств

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Теги:  Минздрав  лекарства  проверки 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Проверки Росздравнадзора выявили грубые нарушения в системе льготного отпуска лекарств, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Нарушения выявлены в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, Карелии, Коми, Адыгеи, Крыму, Мордовии, Хакасии, Дагестане, Карачаево-Черкессии, а также в Краснодарском крае.

Среди выявленных нарушений отсутствие контроля местных органов власти за определением потребности в лекарствах и за использованием закупленных препаратов, отказы в выписке необходимых лекарств при наличии медицинских показаний на их применение, отсутствие льготных лекарств в аптеках.

В пресс-службе сообщили, что все результаты проверок направлены в прокуратуру и другие органы государственной власти.


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Теги: 
Минздрав  лекарства  проверки 

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