17 июня. Mossovetinfo.ru – Проверки Росздравнадзора выявили грубые нарушения в системе льготного отпуска лекарств, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.



Нарушения выявлены в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, Карелии, Коми, Адыгеи, Крыму, Мордовии, Хакасии, Дагестане, Карачаево-Черкессии, а также в Краснодарском крае.



Среди выявленных нарушений отсутствие контроля местных органов власти за определением потребности в лекарствах и за использованием закупленных препаратов, отказы в выписке необходимых лекарств при наличии медицинских показаний на их применение, отсутствие льготных лекарств в аптеках.



В пресс-службе сообщили, что все результаты проверок направлены в прокуратуру и другие органы государственной власти.