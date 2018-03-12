Ровно 100 лет назад столицу перенесли из Петрограда в Москву

12 марта. Mossovetinfo.ru - Ровно 100 лет назад, 12 марта 1918 года, Москва получила статус столицы Российского государства.



После событий 1917 года и гражданской войны 1917 года в Москву из Петрограда переехало правительство большевиков, и Москва стала столицей РСФСР.