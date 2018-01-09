9 января. /Mossovetinfo.ru/ - В автомобиле руководителя регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева были обнаружены наркотики, сообщил чеченский омбудсмен, комментируя задержание сегодня утром в Курчалоевском районе Титиева. В автомобиле задержанного был обнаружен пакет с наркотическим веществом.Нурди Нухажиев подробно сообщил об обстоятельствах проверки и задержания Титиева, отметив, что «в ходе проверки документов и осмотра автомобиля в салоне обнаружен черный полимерный пакет. На вопрос сотрудника полиции, что находится в данном пакете, гражданин Титиев не смог внятно ответить и начал вести себя подозрительно». «Сотрудник ГИБДД вызвал наряд полиции. В ходе выезда на место происшествия оперативных работников ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР, при осмотре салона автомобиля был обнаружен черный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 грамм», - сообщил Нухажиев по информации