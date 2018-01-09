Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
В России     09.01.2018 18:30

Руководитель ПЦ «Мемореал» в Чечне задержан за перевозку наркотиков – омбудсмен

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Чечня  Мемориал  Титиев  задержание  наркотики  омбудсмен  комментарий 

9 января. /Mossovetinfo.ru/ - В автомобиле руководителя регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева были обнаружены наркотики, сообщил чеченский омбудсмен, комментируя задержание сегодня утром в Курчалоевском районе Титиева. В  автомобиле задержанного был обнаружен пакет с наркотическим веществом.

Нурди Нухажиев подробно сообщил об обстоятельствах проверки и задержания Титиева, отметив, что «в ходе проверки документов и осмотра автомобиля в салоне обнаружен черный полимерный пакет. На вопрос сотрудника полиции, что находится в данном пакете, гражданин Титиев не смог внятно ответить и начал вести себя подозрительно». «Сотрудник ГИБДД вызвал наряд полиции. В ходе выезда на место происшествия оперативных работников ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР, при осмотре салона автомобиля был обнаружен черный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 грамм», - сообщил Нухажиев по информации ИА «Чечня Сегодня»

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Чечня  Мемориал  Титиев  задержание  наркотики  омбудсмен  комментарий 

Возврат к списку

Лента новостей

00:01 В мире К 27 февраля имя Бориса Немцова получит площадь перед посольством РФ в Вашингтоне

18:30 В России Руководитель ПЦ «Мемореал» в Чечне задержан за перевозку наркотиков – омбудсмен

17:43 Документы Опубликована ратифицированная Россией Конвенция о конфискации полученных преступным путём доходов

16:11 Транспорт и строительство 9 января состоялся технический запуск станций метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская»

15:55 Мнения Составлен ТОП-10 самых НЕпопулярных в России автомобилей

Актуальные материалы

12:41 Экология На Старый Новый год в Москве и регионе «ударят» 15-градусные морозы

22:52 Общество Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»

11:22 ЧП, криминал 34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru