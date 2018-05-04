4 мая. Mossovetinfo.ru – РЖД с 1 августа изменят порядок отображения на билетах времени прибытия и отправления поездов дальнего и пригородного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Сейчас на бланках фиксируется московское время прибытия и отправления, а также местное время.
Бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения появятся в продаже с 4 мая (за 90 суток до даты начала поездки).
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