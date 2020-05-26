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В России     26.05.2020 11:33

РЖД начало возвращение в расписание отмененных из-за коронавируса поездов

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Теги:  РЖД  поезда  коронавирус 

26 мая. Mossovetinfo.ru – ОАО «РЖД» начинает возвращать в расписание поезда, которые были отменены из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

Пока речь идет о поездах «Сапсан». Сообщается, что с 29 мая число «Сапсанов», следующих между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до 8 пар в день (16 рейсов). В том числе восстанавливается следующий через Москву поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

В начале апреля из-за распространения коронавируса в России было отменено более 100 внутрироссийских поездов дальнего следования. На маршруте Москва – Санкт-Петербург было оставлено 4 пары «Сапсанов» в сутки.

На 26 мая в России зафиксировано 362 342 случая заражения коронавирусом во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 227 406 человек.


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Теги: 
РЖД  поезда  коронавирус 

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