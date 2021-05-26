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В России     26.05.2021 18:45

РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов

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Теги:  РЖД  поезда  вагоны-рестораны  сервис 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Компания РЖД планирует убрать из поездов вагоны-рестораны, оставив их только в фирменных и туристических поездах, сообщает РБК со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее», — заявил Белозеров.

Заменить вагоны-рестораны планируется фаст-фудом - будет составлен определенный набор блюд, который можно будет разогреть в микроволновке. Кроме того, рассматривается возможность заказа блюд через приложение, они будут доставляться пассажирам на станциях прямо к вагону.

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Карта места

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Теги: 
РЖД  поезда  вагоны-рестораны  сервис 

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