Другие материалы
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В России
18.06.2020, 14:10
Первым 18 добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса
18 июня. Mossovetinfo.ru – Вакцина от коронавируса введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Об этом сообщает Министерство обороны. Девяти добровольцам введен один компонент вакци...
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В России
18.06.2020, 11:56
РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования
18 июня. Mossovetinfo.ru – ОАО «РЖД» сообщила о возобновлении работы вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования, сообщение опубликовано на официальном сайте компании. Сообщается, что в...
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В России
18.06.2020, 11:44
В России от коронавируса скончались 489 медиков
18 июня. Mossovetinfo.ru – В результате заражения коронавирусом в России скончались 489 медиков, заявила на Всероссийской онлайн-конференции «Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и...