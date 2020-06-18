18 июня. Mossovetinfo.ru – ОАО «РЖД» сообщила о возобновлении работы вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования, сообщение опубликовано на официальном сайте компании.



Сообщается, что вагоны-рестораны и вагоны-бистро возобновили работу во всех поездах дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны».



Обслуживание пассажиров будет осуществляться с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений, организовано измерение температуры сотрудников, кроме того, все работники будут использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Всем посетителям будут предоставлены антисептики для обработки рук.



Кроме того, пассажиры смогут заказать еду в вагонах-ресторанах непосредственно к своим местам в купе, для этого им необходимо обратиться к проводнику вагона.