Другие материалы
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В России
12.02.2018, 08:08
С 12 февраля ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 7,5% годовых
12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - С 12 февраля Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5 проц. годовых. В решении регулятора, опубликованного в м...
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В России
11.02.2018, 13:14
Роскосмос: при старте ракеты-носителя «Союз-2.1а» автоматически отключились двигатели
11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Роскосмос 11 февраля сообщил, что «пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-08» перенесен на резервную дату - 13 февра...
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В России
11.02.2018, 11:56
393 бойца батальона военной полиции вернулись из Сирии в ЧР – Кадыров
11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 393 бойца в составе батальона военной полиции Минобороны РФ, служившие в сирийском городе Алеппо, прибыли в Чеченскую Республику (ЧР), сообщил на своей стран...