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В России     14.07.2020 08:25

С 15 июля в России отменят обязательную изоляцию для въезжающих в страну

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Теги:  коронавирус  карантин  изоляция  отмена  снятие ограничений 

14 июля. Mossovetinfo.ru – С 15 июля в России отменят обязательный двухнедельный карантин для лиц, въезжающих в страну, соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

С этого дня иностранным гражданам, которые въезжают в Россию, необходимо будет предъявить документ об отрицательном тесте на коронавирус на русском или английском языках. Тест должен быть проведен не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию.

Российским гражданам, которые прибывают из-за рубежа, тест на коронавирус можно сдать за границей или непосредственно в России. На сдачу теста дается три дня.


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Теги: 
коронавирус  карантин  изоляция  отмена  снятие ограничений 

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