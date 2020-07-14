14 июля. Mossovetinfo.ru – С 15 июля в России отменят обязательный двухнедельный карантин для лиц, въезжающих в страну, соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.



С этого дня иностранным гражданам, которые въезжают в Россию, необходимо будет предъявить документ об отрицательном тесте на коронавирус на русском или английском языках. Тест должен быть проведен не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию.



Российским гражданам, которые прибывают из-за рубежа, тест на коронавирус можно сдать за границей или непосредственно в России. На сдачу теста дается три дня.