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В России     24.07.2020 13:31

С 1 августа возобновляется международное авиасообщение

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Теги:  Михаил Мишустин  авиасообщение  коронавирус 

24 июля. Mossovetinfo.ru – Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Международные авиарейсы возобновятся из аэропортов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые страны, с которыми будет возобновлено авиасообщение – Великобритания, Турция и Танзания.

Россия в конце апреля полностью приостановила международное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.


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Теги: 
Михаил Мишустин  авиасообщение  коронавирус 

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