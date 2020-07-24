Другие материалы
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В России
24.07.2020, 13:31
С 1 августа возобновляется международное авиасообщение
24 июля. Mossovetinfo.ru – Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина. Международные авиарейсы возобн...
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В России
24.07.2020, 12:23
ЦБ РФ аннулировал лицензию московского банка «Ресурс-траст»
24 июля. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России аннулировал с 17 июля лицензию у московского банка «Ресурс-траст», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. По данным на 1 июля 2020 года, «Ре...
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В России
24.07.2020, 10:46
В России выявлено более 800 тысяч случаев коронавируса
24 июля. Mossovetinfo.ru – В России выявлено 800 849 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. С начала пандемии от коронавируса в России вылечились 588 774 человека. Сконч...