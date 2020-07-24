24 июля. Mossovetinfo.ru – Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.



Международные авиарейсы возобновятся из аэропортов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.



В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые страны, с которыми будет возобновлено авиасообщение – Великобритания, Турция и Танзания.



Россия в конце апреля полностью приостановила международное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.