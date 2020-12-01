1 декабря. Mossovetinfo.ru – С 1 декабря 2020 года вступает в силу закон, согласно которому граждан России обязаны уведомлять о мерах социальной поддержки, которые им полагаются.



Уведомлять россиян о положенных им выплатах, пособиях и льготах будут через портал Госуслуг после их согласия. Система информирования запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).



Родители смогут получить информацию о полагающихся им выплатах на детей, единовременных пособиях и выплатах, также информацию о полагающихся мерах соцподдержки будут получать пенсионеры, безработные, и другие категории граждан.



В Минтруда отметили, что полноценно информирование граждан о полагающихся мерах социальной поддержки через портал Госуслуг заработает до конца текущего года. А во втором полугодии 2021 года должен быть запущен еще один вариант информирования: персональные консультации по телефонному номеру или через чат-бот единого контакт-центра.



Всего в России действует около 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 миллиона человек.