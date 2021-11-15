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В России     15.11.2021 08:26

С 1 декабря в России половину корпоративных мобильных номеров могут отключить - «Ъ»

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Теги:  Россия  телефон  мобильная связь  корпоративные номера  требования 

15 ноября, Mossovetinfo.ru - Свыше половины корпоративных мобильных номеров россиян могут отключить от услуг связи после 1 декабря если в срок до 30 ноября не будут в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги» внесены сведения о конечных пользователях сим-карт, сообщает газета «Коммерсантъ».

Операторы телефонной связи разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание о необходимости внесения сведений в ЕСИА.

Отмечается, что отключения могут случиться по причине нарушения закона «О связи», регулирующего оборот «серых» сим-карт.

В то же время, пресс-служба Минцифры России сообщает, что с 1 июня 2021 года через портал Госуслуг успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств, в рамках поправок в закон «О связи».  Закон о регистрации корпоративных сим-карт через Госуслуги вступил в силу с 1 июня 2021 года. Сведения по корпоративным номерам, выданным в рамках договоров, заключенных после этой даты, подлежат обязательной регистрации на портале для активации. Номера, которые использовались до 1 июня 2021 года, продолжат работать, но их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября 2021 года, чтобы избежать блокировки, которую будет обязан применить оператор связи в соответствии с требованиями закона.

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Теги: 
Россия  телефон  мобильная связь  корпоративные номера  требования 

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