 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
В России     01.02.2021 10:18

С 1 февраля в России соцсети обязали удалять незаконный контент

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  социальные сети  законы  контент 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля в России вступили в силу поправки в закон «О информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому, соцсети обязаны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент.

К незаконному контенту относятся сообщения с использованием нецензурной лексики, сообщения, оскорбляющие человеческое достоинство и общественною нравственность, сообщения, содержащие гостайну, материалы, которые пропагандируют порнографию и насилие, сообщения, которые содержат информацию об изготовлении наркотиков, удаленной продаже алкоголя, а также способах совершения самоубийств, сообщения, призывающие к участию в незаконных акциях, а также сообщения, оскорбляющие государство и его символы.

Социальные сети обязаны удалять подобный контент в течение суток. Если есть сомнения в том, относится ли контент к сообщениям, подлежащим удалению, соцсети могут обратиться в Роскомнадзор.

За отказ в удалении незаконного контента соцсети могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
социальные сети  законы  контент 

Возврат к списку

Лента новостей

11:20 В России Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

11:09 Власть Генпрокуратура поддержит замену Навальному условного срока на реальный

10:43 Мнения Медведев допустил отключение России от интернета из США

10:18 В России С 1 февраля в России соцсети обязали удалять незаконный контент

10:00 В России В России в 2020 году выдано рекордное число ипотечных кредитов

Актуальные материалы

12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции

11:16 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году

16:50 Город (Москва и область) В Москве открыли пятый флагманский центр «Мои документы»

10:10 Город (Москва и область) Карту «Тройка» можно будет использовать на всех подмосковных маршрутах с 1 февраля

17:46 Город (Москва и область) Воробьев назвал условие отмены коронавирусных ограничений в Подмосковье

16:04 Город (Москва и область) Все москвичи теперь могут проводить общие собрания онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru