С 1 февраля в России соцсети обязали удалять незаконный контент

1 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля в России вступили в силу поправки в закон «О информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому, соцсети обязаны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент.



К незаконному контенту относятся сообщения с использованием нецензурной лексики, сообщения, оскорбляющие человеческое достоинство и общественною нравственность, сообщения, содержащие гостайну, материалы, которые пропагандируют порнографию и насилие, сообщения, которые содержат информацию об изготовлении наркотиков, удаленной продаже алкоголя, а также способах совершения самоубийств, сообщения, призывающие к участию в незаконных акциях, а также сообщения, оскорбляющие государство и его символы.



Социальные сети обязаны удалять подобный контент в течение суток. Если есть сомнения в том, относится ли контент к сообщениям, подлежащим удалению, соцсети могут обратиться в Роскомнадзор.



За отказ в удалении незаконного контента соцсети могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.