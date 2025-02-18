 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     26.02.2025 09:30

С 1 марта меняется порядок регистрации сделок с земельными участками

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЕГРН  Росреестр  земельные участки  недвижимость  регистрация  границы  закон 

26 февраля— Mossovetinfo.ru — С 1 марта 2025 года вступает в силу новый закон, предусматривающий изменение порядка регистрации сделок с земельными участками и нельзя будет провести регистрационные действия в отношении земельного участка, если в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении его границ, - напоминает Росреестр в распространённом пресс-релизе.

Внесённые изменения в статью 26 Закона о регистрации недвижимости, дополнили новыми основаниями для приостановления учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков и расположенных на них зданий или сооружений - нельзя будет провести регистрационные действия в отношении земельного участка, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении его границ.

Применение новых положений закона не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования.

«Также не получится поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства на земельном участке без учтенных границ», - сообщает Росреестр.

Наличие внесенных в ЕГРН границ земельного участка можно проверить воспользоваться публичной кадастровой картой Росреестра. Для этого необходимо введите кадастровый номер или адрес участка, чтобы его найти. Также информацию о границах можно получить, заказав выписку из ЕГРН в электронном виде через портал Госуслуг или в бумажном виде в центрах госуслуг «Мои документы».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЕГРН  Росреестр  земельные участки  недвижимость  регистрация  границы  закон 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:30 В России С 1 марта меняется порядок регистрации сделок с земельными участками

10:21 Происшествия Новую схему мошенников выявили в Росреестре – через госпошлины

08:46 Мнения Путин: Россия и США могли бы сократить оборонные расходы на 50%

23:18 В России Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

13:55 В мире Си Цзиньпин провел телефонный разговор с В. Путиным

Актуальные материалы

10:22 В мире Экспертная встреча РФ-США по раздражителям в отношениях пройдет в течение 2 недель - МИД РФ

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

07:38 Другое Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru