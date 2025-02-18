С 1 марта меняется порядок регистрации сделок с земельными участками

26 февраля— Mossovetinfo.ru — С 1 марта 2025 года вступает в силу новый закон, предусматривающий изменение порядка регистрации сделок с земельными участками и нельзя будет провести регистрационные действия в отношении земельного участка, если в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении его границ, - напоминает Росреестр в распространённом пресс-релизе.



Внесённые изменения в статью 26 Закона о регистрации недвижимости, дополнили новыми основаниями для приостановления учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков и расположенных на них зданий или сооружений - нельзя будет провести регистрационные действия в отношении земельного участка, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении его границ.



Применение новых положений закона не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования.



«Также не получится поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства на земельном участке без учтенных границ», - сообщает Росреестр.



Наличие внесенных в ЕГРН границ земельного участка можно проверить воспользоваться публичной кадастровой картой Росреестра. Для этого необходимо введите кадастровый номер или адрес участка, чтобы его найти. Также информацию о границах можно получить, заказав выписку из ЕГРН в электронном виде через портал Госуслуг или в бумажном виде в центрах госуслуг «Мои документы».