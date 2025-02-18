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26.02.2025, 09:30
С 1 марта меняется порядок регистрации сделок с земельными участками
26 февраля— Mossovetinfo.ru — С 1 марта 2025 года вступает в силу новый закон, предусматривающий изменение порядка реги...
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24.02.2025, 23:18
Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
24 февраля— Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл по видеосвязи совещание по вопросам добычи и переработки редких...
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18.02.2025, 15:53
Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года
17 февраля— Mossovetinfo.ru — В ходе пленарного заседания Государственной думы депутаты во втором и третьем чтениях...