16 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2020 года в России введут запрет на передвижение по дорогам общего пользования на новых автомобилях без номеров, сообщает Autonews по итогам Всероссийского семинара ГИБДД.



В настоящее время после покупки нового автомобиля автовладелец должен поставить машину на учет и получить на нее номера в 10-дневный срок. Эта норма будет отменена, а постановкой автомобилей на учет будут заниматься автодилеры, у которых приобретается автомобиль.



При этом сообщается, что новая норма не будет касаться автомобилей, купленных на вторичном рынке. Они по-прежнему будут иметь десять дней для того, чтобы поставить автомобиль на учет и получить номера. Это связано с тем, что покупателю может потребоваться время, чтобы добраться в свой регион.