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В России     16.10.2019 11:27

С 1 января 2020 года в России запретят ездить по дорогам на новых автомобилях без номеров

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Теги:  автомобили  постановка на учет  номера 

16 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2020 года в России введут запрет на передвижение по дорогам общего пользования на новых автомобилях без номеров, сообщает Autonews по итогам Всероссийского семинара ГИБДД.

В настоящее время после покупки нового автомобиля автовладелец должен поставить машину на учет и получить на нее номера в 10-дневный срок. Эта норма будет отменена, а постановкой автомобилей на учет будут заниматься автодилеры, у которых приобретается автомобиль.

При этом сообщается, что новая норма не будет касаться автомобилей, купленных на вторичном рынке. Они по-прежнему будут иметь десять дней для того, чтобы поставить автомобиль на учет и получить номера. Это связано с тем, что покупателю может потребоваться время, чтобы добраться в свой регион.


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Теги: 
автомобили  постановка на учет  номера 

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