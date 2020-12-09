9 декабря. Mossovetinfo.ru - С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые противопожарные правила, согласно которым жителям частных домов запретят разжигать на своих участках костры и сжигать мусор.
Разводить открытый огонь и использовать костры для приготовления пищи запрещается на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов. Исключение будет сделано для мест, которые специально оборудованы для приготовления пищи на открытом огне. Также запрещается на сжигать на своих участках листву, траву, мусор, иные отходы, материалы или изделия.
Кроме того, с нового года запрещается устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к частным домам, или землях общего пользования, принадлежащих СНТ.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в силу вступают новые противопожарные правила для владельцев жилья.
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