20 сентября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2019 года в России появятся новые автомобильные номера, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новый ГОСТ, уже утвержденный приказом Росстандарта.



Согласно новому ГОСТу, изменятся номерные знаки для мотоциклистов. В связи с тем, что в России много мотоциклов зарубежного производства, на которых площадка под номер имеет небольшой размер, мотоциклисты станут получать номера уменьшенного формата: 190 на 145 миллиметров (сейчас 245 на 16 мм). Кроме того, в России появятся номера для макси-скутеров. По размерам они будут такие же, как номера для мотоциклов, но будут отличаться набором букв и цифр. Появятся также специальные номера для мотоциклов сотрудников иностранных дипмиссий и отдельные номера для квадроциклов.



Владельцы японских и американских автомобилей с нестандартным местом крепления номера, будут получать номера размером 290 на 170 миллиметров, вместо стандартного номера размером 520 на 112 миллиметров. Расположение букв и цифр на таких номерах также будет отличаться от стандартного.



Специальные номера получат также спортивные и ретроавтомобили. Для них будут выпускать номера с буквами «С» (спортивный) и «К» (классика). Эти буквы будут отделены от остальных символов номера вертикальной чертой.



Кроме того, новый ГОСТ снимает запрет на сверление дополнительных отверстий в номерных знаках, при этом новые отверстия не должны затрагивать буквы и цифры номера, российский флаг и надпись RUS.