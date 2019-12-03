3 декабря. Mossovetinfo.ru – ГИБДД планирует с 2020 года исключить из экзамена на водительские права сдачу экзамена на закрытой площадке, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.



Экзамен на закрытой площадке будет исключен при сдаче экзаменов на права категорий B, C и D. Предполагается, что данное изменение вступит в силу с октября.



Гиляков также сообщил, что в настоящее время проект постановления об отмене сдачи «площадки» находится в правительстве и готовится для подписания главой Кабмина.