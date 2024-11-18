 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     23.11.2024 13:08

С 23 ноября МВД начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  гражданство  присяга  МВД  нормы  указ 

23 ноября — Mossovetinfo.ru — МВД России с 23 ноября начинает лишать статуса гражданина России лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги, соответствующие нормы закреплены в указе президента России по вопросам гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснение пресс-центра МВД.

Как пояснили в пресс-центре МВД, 22 ноября истек срок для принесения присяги этой категории граждан. «С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданство России, а решения о приеме их в российское гражданство станут недействительными», - сказали в ведомстве.

Отмечается, что положения указа не распространяются на тех, кто приобрёл российское гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от неё на момент получения гражданства.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  гражданство  присяга  МВД  нормы  указ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:08 В России С 23 ноября МВД начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги

13:12 Происшествия Около 3 тысяч нелегальных таксистов выявлено в Подмосковье с начала года

12:05 Общество О встрече с лидером партии «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым – пресс-служба Кремля

11:47 Общество Путин встретился с главой думской фракции Справедливая Россия - За правду Мироновым

10:37 Мнения Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек

Актуальные материалы

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru