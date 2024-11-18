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23.11.2024, 13:08
С 23 ноября МВД начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги
23 ноября — Mossovetinfo.ru — МВД России с 23 ноября начинает лишать статуса гражданина России лиц, получивших россий...
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21.11.2024, 09:48
Госдума обратилась к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции - Володин
21 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем телеграм-канале сообщил, что н...
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В России
18.11.2024, 10:55
ФСБ России задержан гражданин России, планировавший теракты в ряде регионов РФ
18 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Калужской област...