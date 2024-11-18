23 ноября — Mossovetinfo.ru — МВД России с 23 ноября начинает лишать статуса гражданина России лиц, получивших россий...

21 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг в своем телеграм-канале сообщил, что н...