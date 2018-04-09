С 9 апреля до 15 дней сократили срок хранения посылок в отделениях почтовой связи

9 апреля. Mossovetinfo.ru - - С 9 апреля Почта России в два раза сократила срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. 9 апреля вступает в силу новая редакция Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденная приказом Минкомсвязи РФ, сообщили ИА «Моссовет» в Отделе по корпоративным коммуникациям ФГУП «Почта России».



«С 9 апреля сокращается до 15 дней срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. Срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции, к которой также относятся международные мелкие пакеты, остается прежним – 30 календарных дней», сообщали в Отделе по корпоративным коммуникациям.



«Сокращение сроков хранения крупногабаритных почтовых отправлений в отделениях почтовой связи направлено на повышение качества обслуживания клиентов. Оно позволит оптимизировать зону хранения и сократит время, необходимое для выдачи почтовых отправлений», - отмечает Почта России.



Также новые Правила оказания услуг почтовой связи позволяют использовать альтернативные способы оповещения о поступлении в его адрес отправлений, например, через sms, push-уведомления в мобильном приложении или по e-mail. В Правилах оказания услуг почтовой связи теперь прописан порядок предъявления и регистрации претензий.