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В России     09.04.2018 15:00

С 9 апреля до 15 дней сократили срок хранения посылок в отделениях почтовой связи

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Теги:  Почта России  правила 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - - С 9 апреля Почта России в два раза сократила срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. 9 апреля вступает в силу новая редакция Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденная приказом Минкомсвязи РФ, сообщили ИА «Моссовет» в Отделе по корпоративным коммуникациям ФГУП «Почта России».

«С 9 апреля сокращается до 15 дней срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. Срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции, к которой также относятся международные мелкие пакеты, остается прежним – 30 календарных дней», сообщали в Отделе по корпоративным коммуникациям.

«Сокращение сроков хранения крупногабаритных почтовых отправлений в отделениях почтовой связи направлено на повышение качества обслуживания клиентов. Оно позволит оптимизировать зону хранения и сократит время, необходимое для выдачи почтовых отправлений», - отмечает Почта России.

Также новые Правила оказания услуг почтовой связи позволяют использовать альтернативные способы оповещения о поступлении в его адрес отправлений, например, через sms, push-уведомления в мобильном приложении или по e-mail. В Правилах оказания услуг почтовой связи теперь прописан порядок предъявления и регистрации претензий.

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Теги: 
Почта России  правила 

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