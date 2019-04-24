24 апреля. Mossovetinfo.ru – За I квартал 2019 года сотрудники Центробанка выявили в России 61 финансовую пирамиду, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.



По словам Ляха, наибольшее количество финансовых пирамид было выявлено в центральной России и на Урале.



Большинство выявленных пирамид (31 организация), были зарегистрированы как общества с ограниченной ответственностью. 10 компаний выступали как интернет-проекты, три из них были иностранными. Еще 9 пирамид прикрывались статусом микрофинансовых институтов.



При этом Лях отметил, что все выявленные финансовые пирамиды были достаточно небольшими, и ущерб для граждан от их деятельности был минимален.