15 апреля. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года Роскомнадзор удалил или заблокировал фейковую информацию на 172 сайтах и интернет страницах, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.
Такие данные приводятся в письме Роскомнадзора, полученном Горелкиным в ответ на депутатский запрос о правоприменительной практике по делам о фейковых новостях.
Пакет законов о блокировке недостоверной (фейковой) информации в СМИ и интернете и ответственности за ее распространение был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.
13:16 Власть Владимир Путин 15 апреля вновь выступит с обращением к россиянам - Песков
13:11 Город (Москва и область) Власти были вынуждены ввести цифровые пропуска из-за недисциплинированности москвичей - Песков
12:19 Город (Москва и область) Более 1200 человек в Москве вылечились от кооронавируса
12:10 В России С начала года в России заблокировано или удалено 172 ресурса по закону о фейках
11:44 Город (Москва и область) Более 200 нарушителей режима изоляции в Москве принудительно госпитализированы за сутки
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель