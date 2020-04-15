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В России     15.04.2020 12:10

С начала года в России заблокировано или удалено 172 ресурса по закону о фейках

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Теги:  фейки  Роскомнадзор  блокировка 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года Роскомнадзор удалил или заблокировал фейковую информацию на 172 сайтах и интернет страницах, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.

Такие данные приводятся в письме Роскомнадзора, полученном Горелкиным в ответ на депутатский запрос о правоприменительной практике по делам о фейковых новостях.

Пакет законов о блокировке недостоверной (фейковой) информации в СМИ и интернете и ответственности за ее распространение был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.



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Теги: 
фейки  Роскомнадзор  блокировка 

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