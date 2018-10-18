Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     18.10.2018 16:25

Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших при нападении на колледж в Керчи

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Керсь  нападение  МЧС  лечение 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Специализированный самолет МЧС доставил в Москву пострадавших при нападении на Политехнический колледж в Керчи, самолет приземлился на аэродроме в Жуковском, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Семеро пострадавших доставлены для получения высокотехнологичного лечения в московских клиниках. Всех пациентов в полете сопровождали врачи-реаниматологи, в самом самолете находился медицинский модуль, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы.

Ранее сообщалось, что пострадавшие будут доставлены для лечения в Центр детской травматологии и хирургии, в институт нейрохирургии имени Бурденко и в Институт Вишневского.

17 октября студент 4 курса Политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в столовой колледжа и открыл огонь из охотничьего ружья по людям, находившимся в здании. После этого Росляков покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек, более 50 получили ранения.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Керсь  нападение  МЧС  лечение 

Возврат к списку

Лента новостей

16:59 Город (Москва и область) Власти Москвы выставят на продажу 3 земельных участка

16:25 В России Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших при нападении на колледж в Керчи

15:29 Происшествия Молодой человек погиб под колесами электрички на севере Москвы

14:33 Город (Москва и область) Дом-мастерскую Исаака Левитана отреставрируют в Москве

13:54 Город (Москва и область) ГИБДД назвало 92 самых опасных дорожных участка в Москве

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги

08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве

12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru