18 октября. Mossovetinfo.ru – Специализированный самолет МЧС доставил в Москву пострадавших при нападении на Политехнический колледж в Керчи, самолет приземлился на аэродроме в Жуковском, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.



Семеро пострадавших доставлены для получения высокотехнологичного лечения в московских клиниках. Всех пациентов в полете сопровождали врачи-реаниматологи, в самом самолете находился медицинский модуль, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы.



Ранее сообщалось, что пострадавшие будут доставлены для лечения в Центр детской травматологии и хирургии, в институт нейрохирургии имени Бурденко и в Институт Вишневского.



17 октября студент 4 курса Политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в столовой колледжа и открыл огонь из охотничьего ружья по людям, находившимся в здании. После этого Росляков покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек, более 50 получили ранения.