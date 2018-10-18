18 октября. Mossovetinfo.ru – Специализированный самолет МЧС доставил в Москву пострадавших при нападении на Политехнический колледж в Керчи, самолет приземлился на аэродроме в Жуковском, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Семеро пострадавших доставлены для получения высокотехнологичного лечения в московских клиниках. Всех пациентов в полете сопровождали врачи-реаниматологи, в самом самолете находился медицинский модуль, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы.
Ранее сообщалось, что пострадавшие будут доставлены для лечения в Центр детской травматологии и хирургии, в институт нейрохирургии имени Бурденко и в Институт Вишневского.
17 октября студент 4 курса Политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в столовой колледжа и открыл огонь из охотничьего ружья по людям, находившимся в здании. После этого Росляков покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек, более 50 получили ранения.
16:59 Город (Москва и область) Власти Москвы выставят на продажу 3 земельных участка
16:25 В России Самолет МЧС доставил в Москву пострадавших при нападении на колледж в Керчи
15:29 Происшествия Молодой человек погиб под колесами электрички на севере Москвы
14:33 Город (Москва и область) Дом-мастерскую Исаака Левитана отреставрируют в Москве
13:54 Город (Москва и область) ГИБДД назвало 92 самых опасных дорожных участка в Москве
09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы
08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги
08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве
12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет
12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин
09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября
14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков