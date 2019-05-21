21 мая. Mossovetinfo.ru – Последний эксплуатировавшийся в России самолет Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс, сообщается на официальной странице иркутского авиаузла в Facebook.
Самолет, принадлежащий компании «Алроса», совершил рейд из Иркутска в якутский город Мирный. На борту находилось 70 пассажиров.
Теперь самолет, который был выпущен в 1980 году и эксплуатировался почти 40 лет, будет передан в Новосибирский музей авиации и космонавтики.
Самолет Ту-134 был разработан в начале 60-х годов прошлого века для авиалиний малой и средней протяженности. Самолет выпускался с 1966 по 1984 год.
09:57 В России Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
09:43 Город (Москва и область) Съезд на внутреннюю сторону Садового кольца организовали на Смоленском бульваре
09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги
09:16 Другое Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет
08:46 Власть Медведев подписал документ об упрощенном порядке получения инвалидности
09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги
08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона
10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня
23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти
11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая