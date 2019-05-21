21 мая. Mossovetinfo.ru – Последний эксплуатировавшийся в России самолет Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс, сообщается на официальной странице иркутского авиаузла в Facebook.



Самолет, принадлежащий компании «Алроса», совершил рейд из Иркутска в якутский город Мирный. На борту находилось 70 пассажиров.



Теперь самолет, который был выпущен в 1980 году и эксплуатировался почти 40 лет, будет передан в Новосибирский музей авиации и космонавтики.



Самолет Ту-134 был разработан в начале 60-х годов прошлого века для авиалиний малой и средней протяженности. Самолет выпускался с 1966 по 1984 год.