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В России     21.05.2019 09:57

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

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Теги:  авиация  самолеты 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Последний эксплуатировавшийся в России самолет Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс, сообщается на официальной странице иркутского авиаузла в Facebook.

Самолет, принадлежащий компании «Алроса», совершил рейд из Иркутска в якутский город Мирный. На борту находилось 70 пассажиров.

Теперь самолет, который был выпущен в 1980 году и эксплуатировался почти 40 лет, будет передан в Новосибирский музей авиации и космонавтики.

Самолет Ту-134 был разработан в начале 60-х годов прошлого века для авиалиний малой и средней протяженности. Самолет выпускался с 1966 по 1984 год.


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Теги: 
авиация  самолеты 

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