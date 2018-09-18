18 сентября. Mossovetinfo.ru – Самой популярно функцией, которой пользуются россияне в смартфонах, стали переговоры в мессенджерах, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России – 2018».
Общение в мессенджерах обогнало по популярности звонки по сотовой связи. Мессенджеры для общения используют 93% владельцев смартфонов.
Самыми популярными мессенджерами у россиян являются WhatsApp (69%), Viber (57%) и Skype (45%). При этом доля Skype сократилась за год на 7%.
Отмечается, что за год среди российских пользователей смартфонов увеличилась популярность мессенджера Telegram. За год количество пользователей смартфонов, у которых установлен Telegram, выросло до 25%, что на 8% больше, чем годом ранее.
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