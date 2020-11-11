11 ноября. Mossovetinfo.ru – Вслед за московскими властями губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о введении дополнительных ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте правительства города.



Беглов подписал постановление, согласно которому дополнительные ограничения вводятся в Санкт-Петербурге с 14 ноября по 15 января.



В городе вводятся ограничения на любые мероприятия на открытом воздухе и в помещениях с числом участников более 50 человек. Все подобные мероприятия должны согласовываться с городскими властями.



Приостанавливается работа кружков, секций и студий, финансируемых за счет средств городского бюджета, кроме спортивных секций и образовательных программ.



В театрах, кинотеатрах, концертных залах и на концертных площадках запрещается продажа билетов без мест. В залы разрешено допускать не более 50% зрителей от вместимости зала.



Для жителей 65 лет и старше вводится обязательный режим самоизоляции. При этом им разрешается совершать прогулки, заниматься физкультурными упражнениями, посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор. Кроме того, обязательный режим самоизоляции не распространяется работающих пенсионеров, которые работают педагогическими работниками, работниками здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудниками, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 ноября в Москве вводятся новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.