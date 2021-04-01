Названы регионы с наибольшим количеством жилья в продаже

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Принадлежащий Сбербанку сервис «ДомКлик» назвал российские регионы, в которых на продажу предлагается наибольшее количество жилья.



По данным сервиса, на первом месте по количеству выставленных на продажу лотов находится Краснодарский край, в котором предлагается 79,9 тысячи квартир, в том числе 15,7 тысячи в новостройках. На втором месте Санкт-Петербург - 77,8 тысячи, в том числе 33,8 тысячи в новостройках. Третье место занимает Москва, где на продажу выставлено 70,3 тысячи квартир, в том числе 23,5 тысячи новых.



Также в лидерах Тюменская, Ростовская, Свердловская и Новосибирская области и Башкортостан.