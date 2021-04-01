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В России     01.04.2021 17:31

Названы регионы с наибольшим количеством жилья в продаже

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Теги:  жилье  продажа жилья  рынок жилья 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Принадлежащий Сбербанку сервис «ДомКлик» назвал российские регионы, в которых на продажу предлагается наибольшее количество жилья.

По данным сервиса, на первом месте по количеству выставленных на продажу лотов находится Краснодарский край, в котором предлагается 79,9 тысячи квартир, в том числе 15,7 тысячи в новостройках. На втором месте Санкт-Петербург - 77,8 тысячи, в том числе 33,8 тысячи в новостройках. Третье место занимает Москва, где на продажу выставлено 70,3 тысячи квартир, в том числе 23,5 тысячи новых.

Также в лидерах Тюменская, Ростовская, Свердловская и Новосибирская области и Башкортостан.

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Карта места

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Теги: 
жилье  продажа жилья  рынок жилья 

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