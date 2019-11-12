12 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 года, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.



По словам Грефа, Сбербанк не успевает подключиться к СБП физически, так как это требует доработки 16 базовых систем внутри банка. Завершить эту работу Сбербанк планирует в середине января. После этого начнется тестирование доработанных систем. В связи с этим, пока сложно назвать дату, когда Сбербанк сможет подключиться к СБП.



Греф также сообщил, что полторы недели назад специалисты Сбербанка провели встречу со специалистами Центробанка, чтобы обсудить график подключения Сбербанка к СБП. Было решено, что подключение будет проходить постепенно, «ступеньками», так как подключить весь объем платежей Сбербанку тяжело.



Ранее сообщалось, что Банк России оштрафовал Сбербанк за не подключение к Системе быстрых платежей. По закону, системно значимые банки должны были подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией – с 1 октября 2020 года. Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиулина Сбербанк остался единственным из 11 системно значимых банков, который не подключился к системе.