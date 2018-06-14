19:55 В России Сборная России разгромила Саудовскую Аравию на старте ЧМ-2018
18:01 В России Чемпионат мира в России открылся матчем Россия - Саудовская Аравия
16:59 Происшествия УФАС Москвы возбудило дело против сети магазинов «Магнолия»
16:12 В мире Власти Великобритании не пустили на ЧМ-2018 более 1200 хулиганов
15:13 Город (Москва и область) Метро в Москве будет работать до 3 ночи после 4 матчей ЧМ-2018
08:22 Город (Москва и область) ЧМ-2018: как будет работать наземный транспорт в Москве
17:50 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в дни матчей ЧМ-2018
09:15 Общество Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве во время ЧМ-2018
22:50 Город (Москва и область) ЧМ-2018: бесплатные автобусы для болельщиков в Москве
22:35 Город (Москва и область) ЧМ-2018: какие улицы перекрыты в Москве