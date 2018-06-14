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В России     14.06.2018 19:55

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию на старте ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  сборная России по футболу  чемпионат мира 

14 июня. Mossovetinfo.ru - Сборная России по футболу одержала победу в своём первом матче на домашнем чемпионате мира.

В четверг в «Лужниках» россияне обыграл команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Дубль сделал Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.

В своем втором матче на турнире сборная России 19 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командой Египта. Завершат группой этап россияне 25 июня в Самаре матче против сборной Уругвая.

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Теги: 
ЧМ-2018  сборная России по футболу  чемпионат мира 

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