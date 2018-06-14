Сборная России разгромила Саудовскую Аравию на старте ЧМ-2018

14 июня. Mossovetinfo.ru - Сборная России по футболу одержала победу в своём первом матче на домашнем чемпионате мира.



В четверг в «Лужниках» россияне обыграл команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Дубль сделал Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.



В своем втором матче на турнире сборная России 19 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командой Египта. Завершат группой этап россияне 25 июня в Самаре матче против сборной Уругвая.