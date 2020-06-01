1 июня. Mossovetinfo.ru – В работе приложения «Сбербанк-Онлайн» в понедельник, 1 июня, произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.



Сообщения о проблемах приходят от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Краснодара, и других городов.



Большинство пользователей (76%) сообщают, что не могут осуществить перевод денег. Еще 17% испытывают проблемы со входом в систему.



В Сбербанке подтвердили наличие проблемы и сообщили, что специалисты уже занимаются восстановлением работы приложения. В тоже время, в сообщении отмечается, что снятие наличных и оплата картами работают без сбоев.