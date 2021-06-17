 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
В России     17.06.2021 09:51

Счетная палата предлагает ограничить участие в программе льготной ипотеки

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  льготная ипотека  счетная палата  ограничения 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Счетная палата предложила ограничить участие в программе льготной ипотеки или сделать его однократным, следует из данных отчета СП о результатах оценки о результативности выделения в 2019–2020 годах средств федерального бюджета на поддержку рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

В ведомстве отметили, что сейчас принять участие в программе льготной ипотеки может любой желающий, при этом не ограничивается право заемщика принимать участие в программе несколько раз.

В результате программа льготной ипотеки помогла предотвратить массовое банкротство застройщиков, обеспечила спрос на жилье и оказала положительное воздействие на всю строительную отрасль.

Однако, в ряде регионов реализация программы привела к тому, что цены на жилье резко выросли в силу того, что спрос оказался существенно выше предложения. В результате рынок перегрелся и жилье стало менее доступным для граждан.

В связи с этим в СП считают, что участие в программе льготной ипотеки необходимо ограничить - в ней должны принимать участие только те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Либо программу можно сохранить в том виде, в котором она существует, однако участие в ней сделать однократным.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля 2020 года. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2021 года, позднее ее продлили до 1 июля 2021 года. В начале июня президент России Владимир Путин предложил продлить программу на год - до 1 июля 2022 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
льготная ипотека  счетная палата  ограничения 

Возврат к списку

Лента новостей

14:13 Общество Аномальная жара ожидается в Москве с 19 по 23 июня

13:43 В России У половины привитых «ЭпиВакКороной» через 9 месяцев не нашли антител

13:09 Город (Москва и область) Агрегаторам такси в Москве запретили подключать водителей с иностранными правами

12:16 Мнения Песков назвал правильным решение об обязательной вакцинации в Москве и Подмосковье

12:12 Город (Москва и область) Более 500 больных с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ в Москве

Актуальные материалы

13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов

08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль

11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса

19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru