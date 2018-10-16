16 октября. Mossovetinfo.ru – Счетная палата прогнозирует резкий рост розничных цен на бензин в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение СП о бюджете на 2019-2021 годы.



По мнению СП к резкому росту цен на бензин приведет рост акцизов на топливо. С 1 января 2019 года акцизы на топливо вырастут в 1,5 раза.



По мнению счетной палаты, чтобы не допустить резкого роста цен на бензин, потребуется принять дополнительные компенсационные и сдерживающие меры.