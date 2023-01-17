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В России     17.01.2023 07:12

Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности

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Теги:  инновации  искусственный интеллект  технологическое развитие 

17 января, Mossovetinfo.ru - Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко 16 января принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по «дорожным картам» высокотехнологичных направлений, в том числе по искусственному интеллекту.

«Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности. По оценкам разработчиков “дорожной карты”, вклад этой сферы в ВВП России к 2025 году может составить до 2%. В рамках “дорожной карты” запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объёма российского рынка ИИ-технологий – к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд рублей, то есть увеличится минимум в два раза», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

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Теги: 
инновации  искусственный интеллект  технологическое развитие 

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