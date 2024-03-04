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В России     09.03.2024 08:45

Сегодня ночью Минобороны уничтожило 47 БпЛА

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Теги:  Россия  Минобороны  БпЛА  ПВО 

9 марта — Mossovetinfo.ru — Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей.

Накануне Минобороны сообщило, что за неделю авиацией и средствами ПВО сбито 796 БпЛА противника.


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Теги: 
Россия  Минобороны  БпЛА  ПВО 

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