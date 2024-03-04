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В России
09.03.2024, 08:45
Сегодня ночью Минобороны уничтожило 47 БпЛА
9 марта — Mossovetinfo.ru — Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c при...
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В России
07.03.2024, 11:16
Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии на 7,5% для более 4 миллионов человек
7 марта — Mossovetinfo.ru — C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Постановление от 5 марта 2024 год...
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В России
04.03.2024, 13:56
Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году
4 марта — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обсуждалась соц...