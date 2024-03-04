Сегодня ночью Минобороны уничтожило 47 БпЛА

9 марта — Mossovetinfo.ru — Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.



Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей.



Накануне Минобороны сообщило, что за неделю авиацией и средствами ПВО сбито 796 БпЛА противника.