20 сентября. Mossovetinfo.ru – Госсовет Крыма единогласно переизбрал Сергей Аксенова Главой республики на второй срок.
За кандидатуру Аксенова проголосовали 74 депутата республиканского парламента.
Это второй пятилетний срок Аксеново на посту главы республики Крым. В первый раз он был избран на этот пост в октябре 2014 года. Аксенов также является по совместительству премьер-министром Крыма.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение вновь избранного Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Помимо Аксенова, президент предложил на этот пост кандидатуры Сергея Богатыренко (КПРФ) и Павла Шперова (ЛДПР).
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