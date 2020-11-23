23 ноября. Mossovetinfo.ru – Сервис «Европротокол онлайн», который помогает оформить ДТП без сотрудников полиции, начал работать на всей территории России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Сервис работает через приложение «Помощник ОСАГО», которое интегрировано с Единым порталом госуслуг.
Чтобы оформить ДТП без участия полицейских, приложение должно быть установлено на смартфоне хотя бы одного из участников аварии. Участники аварии заполняют извещение о ДТП на смартфоне. При этом они могут выбрать вариант с фотофиксацией или без нее. В первом случае водители могут рассчитывать на возмещение ущерба в размере до 400 тысяч рублей, во втором случае - до 100 тысяч рублей.
Подписанная участниками ДТП форма извещения отправляется в в базу Российского союза автостраховщиков (РСА), а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП. После этого участники могут покинуть место ДТП.
В пресс-службе Минцифры отметили, что с 2021 года возможность самостоятельно оформить ДТП появится через приложение «Госуслуги.Авто», которое будет запущено в ближайшее время. Кроме того, появится возможность оформлять ДТП одновременно с двух устройств участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет.
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