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В России     23.11.2020 16:33

Сервис по оформлению ДТП без полицейских заработал во всех регионах России

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Теги:  ДТП  оформление  сервисы  цифровизация 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Сервис «Европротокол онлайн», который помогает оформить ДТП без сотрудников полиции, начал работать на всей территории России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Сервис работает через приложение «Помощник ОСАГО», которое интегрировано с Единым порталом госуслуг.

Чтобы оформить ДТП без участия полицейских, приложение должно быть установлено на смартфоне хотя бы одного из участников аварии. Участники аварии заполняют извещение о ДТП на смартфоне. При этом они могут выбрать вариант с фотофиксацией или без нее. В первом случае водители могут рассчитывать на возмещение ущерба в размере до 400 тысяч рублей, во втором случае - до 100 тысяч рублей.

Подписанная участниками ДТП форма извещения отправляется в в базу Российского союза автостраховщиков (РСА), а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП. После этого участники могут покинуть место ДТП.

В пресс-службе Минцифры отметили, что с 2021 года возможность самостоятельно оформить ДТП появится через приложение «Госуслуги.Авто», которое будет запущено в ближайшее время. Кроме того, появится возможность оформлять ДТП одновременно с двух устройств участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет.


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Теги: 
ДТП  оформление  сервисы  цифровизация 

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