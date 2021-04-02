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В России     02.04.2021 11:30

Сервисы продажи авиабилетов сообщили о росте цен до 120 процентов

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Теги:  авиаперелеты  цены  рост цен  агрегаторы 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — Цены на авиаперелеты в России с вылетом в апреле-июне выросли на 15-120% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов.

Цены сравнивали с 2019 годом, так как в 2020 году из-за пандемии коронавируса объем авиаперевозок резко сократился, в результате изменения цены никак не отразились на спросе.

Рост цен на авиаперевозки обусловлен ростом затрат, низкой рентабельностью, неустойчивостью рубля, а также желанием авиакомпаний хотя бы частично компенсировать убытки, полученные в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Наибольший рост отмечен в стоимости авиабилетов из Москвы в Набережные Челны - он составил 121%. Билеты Москва - Томск подорожали на 91%, в Нижнекамск — на 88%, в Чебоксары — на 46%, вРостов-на-Дону — на 36%.

Отмечен серьезный рост стоимости билетов из Сочи в Пермь - на 58%. Билеты из Новосибирска в Нижневартовск подорожали на 48%.

На 30-36% подорожали билеты из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар, более чем на 15% - Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, а также из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

В Минтрансе отказались комментировать информацию агрегаторов, заявив, что в ведомстве не знакомы с методикой оценки агрегаторами цен на авиаперелеты.

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Теги: 
авиаперелеты  цены  рост цен  агрегаторы 

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