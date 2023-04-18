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24.04.2023, 14:36
Севастополь пытались атаковать "тремя безэкипажными быстроходными катерами" - Минобороны
24 апреля. Mossovetinfo.ru - По сообщению Минобороны России, "сегодня около 3-х часов 30-ти минут мск киевским режимом бы...
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20.04.2023, 18:50
ВС РФ поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
20 августа. Mossovetinfo.ru - «В районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ ...
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18.04.2023, 08:50
Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении - Кремль
18 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направле...