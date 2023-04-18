Севастополь пытались атаковать "тремя безэкипажными быстроходными катерами" - Минобороны

24 апреля. Mossovetinfo.ru - По сообщению Минобороны России, "сегодня около 3-х часов 30-ти минут мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами.



Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены".



"Потерь нет", - также отмечается в сообщении Минобороны.