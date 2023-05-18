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В России     20.05.2023 20:28

Съезд Справедливой России поддерживает выдвижение Путина на президентских выборах 2024 года

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Теги:  Путин  выборы  поддержка  Справедливая Россия  Справедливая Россия — За правду  СЗРП  Сергей Миронов  съезд  mironovonline 

20 мая — Mossovetinfo.ru — Поддержать выдвижение кандидатуры президента РФ Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства в 2024 году решено в ходе голосования на X!! Съезде партии "Справедливая Россия — За правду".

Предложение внесено лидером Справедливой России Сергеем Мироновым.

"Я обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации на предстоящих выборах в 2024 году", — сказал Миронов.

Лидер СЗРП в завершающем выступлении на съезде отметил, что на рубеже 2023-2024 годов потребуется юридически закрепить решение о выдвижении Путина.

Объясняя свое предложение Миронов напомнил, что Владимир Путин не раз поддерживал законодательные инициативы партии, делающие жизнь народа лучше и также выразил уверенность в том, что в период проведения СВО народная поддержка Президенту очень нужна.

"На рубеже 2023-2024 годов мы еще раз соберемся для того, чтобы окончательно утвердить нашу позицию по предстоящим выборам президента РФ, но сегодня я очень благодарен за практически единодушное решение. Мы с вами внесли предложение о выдвижении ( Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года - ред.).

Но мы юридически должны будем еще собраться", — добавил Миронов.

В своем Telrgram-канале mironovonline С.Миронов написал: "... предложил делегатам Съезда выдвинуть на предстоящих выборах Президента в 2024 году Владимира Владимировича Путина. Его действия полностью отвечают нашим целям и задачам. Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» окажет полную поддержку действующему главе государства".

В начале работы съезда лидер справороссов Сергей Миронов зачитал с трибуны обращение президента России Владимира Путина к участникам съезда партии "Справедливая Россия - За правду" в котором Президент написал, что широкая консолидация политических сил России особенно важна сегодня для поддержки участников спецоперации, их семей и жителей новых регионов.

"Отмечу искреннее стремление вашей партии к конструктивному взаимодействую с другими политическими силами, общественными организациями и профессиональными объединениями для успешного решения ключевых задач развития страны. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна для поддержки наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, для оказания помощи их семьям и жителям новых регионов России", - говорится в обращении.

Также Путин оценил, что "Справедливая Россия - За правду" по праву считается одной из ведущих политических сил страны.

"За прошедшие годы партия накопила солидный опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня и неизменно получала поддержку значительного числа граждан, (...) Опираясь на базовые принципы социальной справедливости, патриотизма, представители партии трудятся в Федеральном собрании, региональных и муниципальных органах власти. В своей деятельности уделяют приоритетное внимание таким проблемам, как защита прав интересов людей, повышение качества их жизни, воспитание молодежи, сохранение нашей исторической памяти", - подчеркнул Путин в обращении к участникам съезда.

Очередные выборы Президента России планируются на 17 марта 2024 года и назначены они будут не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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Теги: 
Путин  выборы  поддержка  Справедливая Россия  Справедливая Россия — За правду  СЗРП  Сергей Миронов  съезд  mironovonline 

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