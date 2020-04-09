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В России     09.04.2020 17:16

Школьники в 2020 году должны будут сдать ОГЭ только по обязательным предметам

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Теги:  Роспотребнадзор  ОГЭ  экзамены 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – В ходе Основного государственного экзамена (ОГЭ) школьники в 2020 году будут сдавать только обязательные предметы, сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Предметы по выбору в 2020 году школьники сдавать не будут.

В регионы направлена рекомендация о том, что необходимо обеспечить сдачу ОГЭ по двум основным предметам. При этом, экзамен по основным предметам планируется провести в очной форме.


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Теги: 
Роспотребнадзор  ОГЭ  экзамены 

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