9 апреля. Mossovetinfo.ru – В ходе Основного государственного экзамена (ОГЭ) школьники в 2020 году будут сдавать только обязательные предметы, сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.



Предметы по выбору в 2020 году школьники сдавать не будут.



В регионы направлена рекомендация о том, что необходимо обеспечить сдачу ОГЭ по двум основным предметам. При этом, экзамен по основным предметам планируется провести в очной форме.