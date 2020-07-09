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В России     09.07.2020 14:41

Школьные линейки 1 сентября пройдут с соблюдением мер предосторожности

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Теги:  коронавирус  школы  линейки  1 сентября 

9 июля. Mossovetinfo.ru – Традиционные школьные линейки 1 сентября пройдут с соблюдением мер предосторожности, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

При этом, Кравцов не стал рассказывать о деталях проведения торжественных линеек.

Ранее появилась информация о том, что в этом году Минпросвещения решило отказаться от проведения традиционных линеек 1 сентября и провести их в измененном формате из-за коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  школы  линейки  1 сентября 

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