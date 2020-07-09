9 июля. Mossovetinfo.ru – Традиционные школьные линейки 1 сентября пройдут с соблюдением мер предосторожности, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
При этом, Кравцов не стал рассказывать о деталях проведения торжественных линеек.
Ранее появилась информация о том, что в этом году Минпросвещения решило отказаться от проведения традиционных линеек 1 сентября и провести их в измененном формате из-за коронавируса.
14:41 В России Школьные линейки 1 сентября пройдут с соблюдением мер предосторожности
13:37 Общество Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов
13:03 Общество Фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала - Жириновский
12:47 Город (Москва и область) Какие ограничения снимут в Москве с 13 июля и с 1 августа
12:35 Власть С 13 июля в московских парках заработают аттракционы
09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома
08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах
18:25 Город (Москва и область) Кафе и рестораны заработают в Подмосковье в полном объеме с 25 июля
17:05 Город (Москва и область) Московские театры смогут открыться 1 августа
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения