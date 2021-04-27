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В России     27.04.2021 15:21

Минпросвещения рекомендует школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая

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Теги:  школы  каникулы 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Школам по всей России рекомендуется уйти на каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, рекомендовано работать только детским садам и дежурным группам для детей сотрудников экстренных служб и бесперебойных предприятий. Школам рекомендовано не работать.

При этом, по словам министра, на качестве обучения внеочередные каникулы не скажутся, так как в мае школьники в основном занимаются повторением пройденного.

Президент России Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора объявил дни с 1 по 10 мая выходными.

Ранее стало известно, что на внеочередные каникулы с 1 по 10 мая могут уйти студенты российских ВУЗов.

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Карта места

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Теги: 
школы  каникулы 

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