22 декабря. Mossovetinfo.ru - С 1 января 2021 года, согласно новым противопожарным правилам, все шлагбаумы, которые мешают проезду пожарной техники, должны быть демонтированы, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.



По словам Еникеева, если у двора нет управляющей компании, и, соответственно, нет ответственного лица, которое сможет открыть шлагбаум и сопроводить пожарных к месту возгорания, то такой шлагбаум должен быть демонтирован.



Если же шлагбаум принадлежит частному лицу, и есть ответственный, который сможет в круглосуточном режиме открыть шлагбаум при необходимости, такой шлагбаум демонтировать будет не нужно, сообщил Еникеев в ходе пресс-конференции в РИА Новости.



С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые противопожарные правила для владельцев жилья.