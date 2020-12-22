22 декабря. Mossovetinfo.ru - С 1 января 2021 года, согласно новым противопожарным правилам, все шлагбаумы, которые мешают проезду пожарной техники, должны быть демонтированы, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
По словам Еникеева, если у двора нет управляющей компании, и, соответственно, нет ответственного лица, которое сможет открыть шлагбаум и сопроводить пожарных к месту возгорания, то такой шлагбаум должен быть демонтирован.
Если же шлагбаум принадлежит частному лицу, и есть ответственный, который сможет в круглосуточном режиме открыть шлагбаум при необходимости, такой шлагбаум демонтировать будет не нужно, сообщил Еникеев в ходе пресс-конференции в РИА Новости.
С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые противопожарные правила для владельцев жилья.
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