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В России     22.12.2020 13:25

Шлагбаумы, мешающие проезду пожарной техники, демонтируют в России с 1 января

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Теги:  МЧС  шлагбаумы  противопожарные правила  демонтаж 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - С 1 января 2021 года, согласно новым противопожарным правилам, все шлагбаумы, которые мешают проезду пожарной техники, должны быть демонтированы, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По словам Еникеева, если у двора нет управляющей компании, и, соответственно, нет ответственного лица, которое сможет открыть шлагбаум и сопроводить пожарных к месту возгорания, то такой шлагбаум должен быть демонтирован.

Если же шлагбаум принадлежит частному лицу, и есть ответственный, который сможет в круглосуточном режиме открыть шлагбаум при необходимости, такой шлагбаум демонтировать будет не нужно, сообщил Еникеев в ходе пресс-конференции в РИА Новости.

С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые противопожарные правила для владельцев жилья.


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Теги: 
МЧС  шлагбаумы  противопожарные правила  демонтаж 

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