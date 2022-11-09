Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

9 ноября. Mossovetinfo.ru - Министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Предложение поступило в ходе доклада командующего Объединенной группировкой российских войск (сил) генерала армии Сергея Суровикина Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу по обстановке в районе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны, разместив в своих аккаунтах видео с докладом Суровикина.



В ходе доклада Суровикин отметил, что более 115 тыс. жителей эвакуированы из Херсона и соседних районов. Командующий заявил, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки.



«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», — доложил Суровикин.



«Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции»,— также отметил Суровикин.



«Согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом»,— заявил Сергей Шойгу.



«Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать»,— сказал Шойгу.