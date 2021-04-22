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В России     22.04.2021 22:04

Шойгу завершил внезапную проверку боеготовности войск Южного, Западного военных округов и ВДВ

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Теги:  Минобороны  Шойгу  проверка  боеготовность 

22 апреля. Mossovetinfo.ru - Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку боеготовности войск Южного и Западного военных округов, поскольку все поставленные цели достигнуты. Об этом 22 апреля сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. О принятом решении глава военного ведомства сообщил в Крыму на совещании по итогам межвидового учения войск (сил) Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), проходившего в рамках внезапной проверки.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу.

Поставлена задача по возвращению с 23 апреля войск в пункты постоянной дислокации и проведению детального анализа и итогов внезапной проверки.

Ранее Минобороны сообщало, что 22 апреля Шойгу по прибытии в Крым на вертолёте совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учению.

Накануне, в обращении к Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Безопасность России надежно обеспечивали наши Вооруженные силы». «Смысл и содержание политики России на международной арене - скажу тоже об этом несколько слов буквально в завершение - обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», - также сказал Путин.

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Теги: 
Минобороны  Шойгу  проверка  боеготовность 

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