7 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца сентября в Госдуму будет внесен законопроект, которые предусматривает резкое увеличение сумм штрафов за проблемы с оказанием услуг ЖКХ, сообщают «Известия» со ссылкой на автора законопроекта, депутата Наталью Костенко.



По словам Костенко, данный законопроект очень важен для населения, так как ресурсоснабжающие организации зимой регулярно отключали отопление, используя этот способ для выбивания долгов из отдельных неплательщиков.



В настоящее время штрафы для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, виновных в ненадлежащем оказании услуг ЖКХ составляют от 500 до 1000 рублей. Теперь предлагается увеличить их при первом нарушении до 5-10 тысяч рублей, при повторном нарушении – до 15-30 тысяч рублей.



При этом, по предложению Минстроя из законопроекта уберут пункт о наказании юридических лиц. Наталья Костенко предлагала увеличить существующий штраф в 5-10 тысяч рублей до 30-50 тысяч рублей при первом нарушении, и до 50-200 тысяч рублей при повторном нарушении. Однако в Минстрое отметили, что наказания для юридических лиц уже прописаны в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, поэтому в законопроекте такие меры не нужны.