7 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин
в среду прибыл в Москву с государственным визитом в Россию
и для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в Москву передал наилучшие пожелания правительству и народу России. «Я рад посетить РФ с государственным визитом по приглашению президента (России - ред.) Владимира Путина и принять участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне», - приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество неуклонно отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, решительно защищать послевоенный международный порядок и твердо отстаивать международную справедливость и равноправие. Китайский лидер сделал этот призыв в авторской статье, опубликованной в среду «Российской газетой» ( «Уроки прошлого во имя будущего
» - ред.) в преддверии его прибытия в Россию с государственным визитом и участия в торжествах по случаю 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Синьхуа».
Си Цзиньпин, что Китай и Советский Союз стали самыми надежными опорами в борьбе с милитаристской Японией и нацистской Германией, внесли решающий вклад в Победу в Мировой антифашистской войне.
Попытки искажения исторических фактов о Второй мировой войне и отрицания ее итогов, дискредитации исторических подвигов Китая и Советского Союза обречены на провал, добавил Си Цзиньпин.
Китайский лидер отметил, что создание ООН было, пожалуй, важнейшим решением, принятым мировым сообществом после окончания Второй мировой войны. Чем сложнее складывается международная обстановка, тем важнее защищать и обеспечивать авторитет ООН, твердо отстаивать международную систему, ядром которой остается ООН, основанный на международном праве миропорядок и основные нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, последовательно способствовать формированию равноправного и упорядоченного многополярного мира, общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, говорится в статье.
Си Цзиньпин также призвал международное сообщество придерживаться принципов «диалог вместо конфронтации, партнерство вместо узкокорыстного блока, взаимная выгода вместо игры с нулевой суммой».
Необходимо идти по пути истинного мультилатерализма, учитывать рациональные интересы различных сторон, а также обеспечивать международные правила и порядок, говорится в статье.
Также Синьхуа в своих «молниях» (короткие новости) сообщает:
— Си Цзиньпин призвал совместно продвигать правильный исторический взгляд на Вторую мировую войну, послать решительный сигнал о защите международной честности и справедливости;
— Си Цзиньпин анонсировал углубленную коммуникацию с президентом России В. Путиным по вопросам двусторонних отношений, основным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес;
— Китай и Россия должны совместно отстаивать итоги победы во Второй мировой войне, противостоять гегемонизму и политике силы — Си Цзиньпин;
— Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия сформировали дух стратегического взаимодействия в новую эпоху;
— Китай и Россия нашли правильный путь межгосударственного взаимодействия между соседними крупными странами — Си Цзиньпин.