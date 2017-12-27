27 декабря. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел на складе пиломатериалов в Домодедово, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.



Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.



В течение трех часов открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. К тушению пожара было привлечено 44 человека личного состава и 15 единиц техники.