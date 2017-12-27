Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
В России     27.12.2017 09:59

Сильный пожар произошел на складе пиломатериалов в Домодедово

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЧС  пожар  Подмосковье 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел на складе пиломатериалов в Домодедово, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

В течение трех часов открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. К тушению пожара было привлечено 44 человека личного состава и 15 единиц техники.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЧС  пожар  Подмосковье 

Возврат к списку

Лента новостей

12:09 Город Выход со станции метро «Охотный ряд» закроют до 3:00 в новогоднюю ночь

12:01 Город Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии введено в график

11:50 Город Полиция опровергает информацию о захвате заложников на фабрике «Меньшевик»

11:31 Город Сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии метро

11:11 Город Задержан рецидивист, сбежавший в Москве из здания суда перед оглашением приговора

Актуальные материалы

20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018

07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве

18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru