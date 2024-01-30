Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях

3 февраля — Mossovetinfo.ru — Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны.



"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.



Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей", - сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале.