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В России
03.02.2024, 10:46
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
3 февраля — Mossovetinfo.ru — Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Рос...
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В России
02.02.2024, 19:02
Путин: 3,5 миллиона человек работает в оборонке, создано 520 тысяч новых рабочих мест
2 февраля — Mossovetinfo.ru — В России «к оборонно-промышленному комплексу относится шесть тысяч предприятий, на ко...
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В России
30.01.2024, 08:25
Силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА - Минобороны
30 января — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над Крымом, Белгородской, Брянской,...