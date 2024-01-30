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В России     03.02.2024 10:46

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях

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Теги:  Минобороны  ПВО  Россия  киевский режим  атака  БПЛА  перехвачены  уничтожены 

3 февраля — Mossovetinfo.ru — Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей", - сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале.


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Теги: 
Минобороны  ПВО  Россия  киевский режим  атака  БПЛА  перехвачены  уничтожены 

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